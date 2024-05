- Mann nach Leichenfund auf Balkon zu Haftstrafe verurteilt

Do 16.05.24 | 19:06 Uhr

Weil er einen Mann getötet und dessen Leiche auf seinem Balkon versteckt haben soll, ist ein Mann vom Landgericht Potsdam zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Das brandenburgische Gericht verhängte am Donnerstag eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten wegen Körperverletzung mit Todesfolge und weiterer Delikte. Der 34-Jährige hatte laut Anklage im Januar 2023 einen Mann in seiner Wohnung in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) niedergeschlagen.