Mehrere Menschen sind erneut in Berlin an Masern erkrankt. Das hat die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag mitgeteilt.

Für die aktuelle Woche lägen bereits sechs Meldungen vor. Bis Ende vergangener Woche waren den Angaben zufolge insgesamt 68 Fälle registriert worden - deutlich mehr als im Vergleichszeitraum der Vorjahre.

Kurz vor Jahresende 2023 meldeten Berliner Behörden lediglich 15 Fälle, 2022 wurden zwei Fälle von Masern in Berlin bekannt, 2021 wurde kein Fall registriert. Im Jahr 2020 waren es drei. Als Grund für diese niedrigen Werte in den Vorjahren gelten die weltweit getroffenen Maßnahmen gegen eine Corona-Ausbreitung.



Auch aus dem europäischen Ausland würden erhöhte Fallzahlen gemeldet, "weshalb es jederzeit auch zu weiteren Einträgen in Berlin kommen kann", so die Senatsverwaltung.