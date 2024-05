So 26.05.24 | 13:25 Uhr

In der Potsdamer Innenstadt hat es am Samstagabend einen großen Polizeieinsatz gegeben. Grund waren eine Schießerei und ein Messerangriff, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Mann wurde dabei verletzt. Der 49-Jährige gab laut Polizei an, mit zwei Männern in Streit geraten zu sein. In dessen Folge sei er mit einem Messer attackiert und mit einer Schreckschusspistole beschossen worden.