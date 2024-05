In Potsdam-West läuft seit Donnerstagfrüh ein größerer Polizeieinsatz. In einer Asylbewerberunterkunft in der Geschwister-Scholl-Straße ist am Morgen ein Wachmann schwer verletzt worden. Das teilte der Lagedienst der Polizei dem rbb mit.

Nun werde nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Die Straße in der Nähe des Bahnhofs Park Sanssouci ist komplett gesperrt. Die Buslinie 605 wird über Zeppelinstraße / Forststraße umgeleitet. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.