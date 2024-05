Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist in Trebbin (Teltow-Fläming) auf einem Radweg von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, teilte die Polizeidirektion West am Dienstag mit. Der Autofahrer sei den Angaben zufolge nach dem Unfall geflohen, erschien aber später auf dem Polizeirevier in Zossen. Der 30-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, zudem wurde sein Führerschein eingezogen.