In eigener Sache - Der rbb in Brandenburg an der Havel: öffentlich-rechtliches Co-Working

Do 23.05.24 | 15:46 Uhr

Bild: rbb/Jarasch

Ab sofort haben Reporterinnen und Redakteure des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Brandenburg an der Havel eine feste Adresse. Der rbb stärkt seine regionale Berichterstattung aus Westbrandenburg auf schnelle, unkonventionelle und kosteneffiziente Weise und nutzt Arbeitsplätze im Co-Working-Raum "Havel Space" in unmittelbarer Nähe zur Jahrtausendbrücke. Dort können die Regionalkorrespondentinnen und -korrespondenten für Westbrandenburg jetzt verlässlich recherchieren und produzieren.

Demmer: könnte Modell für Büros an weiteren Orten sein

"Wir wollen und müssen im rbb an vielen Stellen neue Wege gehen. Hier schaffen wir zum ersten Mal einen Ort, an dem wir produzieren können, den wir aber auch mit anderen teilen", sagte rbb-Intendantin Ulrike Demmer. "Das reduziert für uns die Kosten, gleichzeitig können wir unsere Präsenz stärken. Wenn das gut funktioniert, könnte es ein Modell für Büros an weiteren Orten sein", so Demmer. Nun werde ausprobiert, wie sich die neue Form bewährt.

rbb-Chefredakteur Dr. David Biesinger bezeichnete diesen Schritt als konsequent. "Schon seit Jahresbeginn setzen wir mehr Reporterinnen und Reporter in Westbrandenburg ein – das hat unsere Berichterstattung aus der Region spürbar gestärkt", sagte Biesinger. Die neue Basis in Brandenburg (Havel) "verschafft uns nun Verankerung und Sichtbarkeit mitten im Herzen der Stadt".

Im Co-Working-Space entsteht für den rbb künftig Raum für direkten Austausch. Über einen Infoscreen erhalten Passantinnen und Passanten außerdem aktuelle Infos von rbb24 über ihre Region. Bild: rbb

Stärkere regionale Präsenz im neuen rbb-Staatsvertrag verankert

An den neuen rbb-Schreibtischen entsteht Programm für das Digitalangebot von rbb|24, für rbb24 Brandenburg aktuell, Antenne Brandenburg und rbb24 Inforadio. Neben dem Büro in Brandenburg (Havel) produziert der rbb in seinen Brandenburger Studios und Büros in Cottbus, Frankfurt (Oder), Perleberg, Prenzlau und Potsdam. Das Ziel einer stärkeren regionalen Präsenz verfolgt rbb-Intendantin Ulrike Demmer seit ihrem Amtsantritt im vergangenen September mit Nachdruck, seit Jahresbeginn ist es auch im neuen rbb-Staatsvertrag festgeschrieben.