Do 23.05.24 | 16:35 Uhr

Die Förderbrücke F60 in Lichterfeld (Elbe-Elster) ist ein monumentales Denkmal aus Stahl - und rostet. Nun soll der "Liegende Eiffelturm" für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht werden. Die Arbeiten sind aufwendig und vor allem teuer.

Der Beiname "Liegender Eiffelturm" wird der F60 in Lichterfeld eigentlich nicht gerecht - der Stahlkoloss ist nämlich mehr als 100 Meter länger, als der Eiffelturm hoch ist. Die Dimensionen des Bauwerks sind gewaltig: 502 Meter lang, 204 Meter breit und fast 80 Meter hoch. Insgesamt 11.000 Tonnen Stahl kommen so am Ufer des Bergheider Sees bei Lichterfeld (Elbe-Elster) zusammen - und der rostet.

"Luftfeuchtigkeit, Witterungseinflüsse, Sand ist in der Luft, der bei starkem Wind die Farbe richtig abschmirgelt", zählt André Speri von der F60 auf. Tag und Nacht ist die Förderbrücke den Witterungseinflüssen ausgesetzt. "Die Förderbrücken werden für 30 bis 35 Jahre gebaut" erklärt Speri - dieses Alter hat die F60 in Lichterfeld erreicht. "Jetzt ist natürlich mal Rostschutz fällig", sagt er.