Am Berliner Hauptbahnhof sind am Mittwochabend eine Frau und ein Kind unter einen ICE geraten. Die Frau verstarb noch am Unfallort, das Kind wurde schwer verletzt. Der Fernverkehr wurde eingestellt, der Bahnhof ist gesperrt.

Am Berliner Hauptbahnhof hat sich am frühen Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau und ein Kind sind unter einen ICE geraten, wie die Bundespolizei dem rbb auf Nachfrage mitteilte. Die Frau verstarb demnach noch am Unfallort, das Kind wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Hauptbahnhof ist derzeit komplett gesperrt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem rbb. Der Fernverkehr sei eingestellt. Die Berliner S-Bahn verkehrt den Angaben zufolge nicht zwischen Tiergarten und Friedrichstraße. Laut Bundespolizei hat die Landespolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.