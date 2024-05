Do 23.05.24 | 10:29 Uhr

Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 96 bei Gransee (Oberhavel) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.