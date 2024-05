Es ist der Freitagnachmittag kurz vor Pfingsten und Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel hat alle Hände voll zu tun. Es brennt im Süden des Landes, gleich an zwei Stellen. Hinzu kommt noch eine auffällige Rauchentwicklung kurz vor der polnischen Grenze - möglicherweise ein Brand an einer Biogasanlage, die Kollegen klären das gerade. Ein vierter Brand wird gelöscht, quasi direkt vor der Haustür der Waldbrandzentrale in Wünsdorf (Teltow-Fläming), südöstlich von Berlin.

Das aufwändige System ist dringend notwendig - nirgendwo brennt der Wald so oft wie in Brandenburg. In keinem anderen Bundesland wird durchschnittlich jedes Jahr mehr Waldfläche vernichtet. Ausgedehnte Kiefernwälder, der trockene märkische Sandboden und relativ geringe Niederschläge bieten dem Feuer günstigste Voraussetzungen.

An diesem Freitag vor Pfingsten herrscht in allen Brandenburger Landkreisen die höchste Waldbrandstufe fünf. Was in mach anderen Bundesländern eine Ausnahmesituation wäre, ist für Engel Normalität: "Es ist ein ganz durchschnittliches Jahr. Solche Phasen gibt es eigentlich immer im Frühjahr. Die stabile Hochdrucklage und der Wind machen die Lage aber durchaus gefährlich."

Für das Wochenende ist etwas Regen prognostiziert, aber auch der dürfte die Lage nicht grundlegend ändern, so Engel. In den Datenbanken der Waldbrandzentrale sind Jahrzehnte an Messwerten gespeichert. Für Engel ist jede Gefahren- und Wetterlage relativ.