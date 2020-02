Der dänische Radprofi Michael Mörköv kann wegen des Verdachts auf eine Infizierung mit dem Coronavirus bis auf weiteres nicht an den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin teilnehmen.

Der 34-Jährige befindet sich derzeit isoliert in seinem Hotelzimmer in Berlin und soll schnellstmöglich auf das Coronavirus getestet werden. Nach rbb-Informationen war das bis zum Nachmittag noch nicht geschehen. Mörköv war am Donnerstag aus Dubai abgereist, noch bevor die Rundfahrt wegen der möglichen Erkrankung zweier italienischer Mitglieder eines Teams abgebrochen worden war. Danach durften alle an der Rundfahrt beteiligen Personen das Hotel nicht mehr verlassen, bevor sie sich einem Sars-CoV-2-Test unterzogen haben.