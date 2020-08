Am Berliner Fernreisebusbahnhof ZOB ist am Montag eine Corona-Teststelle für Rückreisende aus Risikogebieten eröffnet worden. Auf dem Parkplatz Soorstraße hinter dem ZOB können sie sich ab sofort direkt nach ihrer Ankunft kostenlos auf COVID-19 testen lassen.

So wie bei der provisorischen Corona-Klinik auf dem Berliner Messegelände wurde auch mit diesem Projekt Albrecht Broemme, früherer Berliner Landesbranddirektor und THW-Präsident, beauftragt. Das Deutsche Rote Kreuz Berlin hat den Betrieb übernommen.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) teilte zur Eröffnung am Montag mit, diese Abstrichsstelle stärke weiter die Berliner Eindämmungsstrategie gegen das Coronavirus. Täglich würden etwa 300 Menschen aus Risikoländern Berlin per Bus erreichen, so Kalayci. Am ZOB kommen Busse aus Serbien, Nordmazedonien oder Bosnien-Herzegowina an - Länder, die auf der Liste mit Risikogebieten des Robert Koch-Instituts geführt werden.

Rückreisende, die sich innerhalb von 14 Tagen vor Einreise nach Berlin in einem als Corona-Risikogebiet eingestuften Land aufgehalten haben, müssen grundsätzlich eine 14-tägige häusliche Quarantäne einhalten. Von der Quarantänepflicht befreit sind Personen, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Bis zum Erhalt des Testergebnisses müssen sich Reiserückkehrende in Quarantäne begeben. Eine zweite Testung nach fünf bis sieben Tagen wird dringend empfohlen.