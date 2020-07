Berlin plant Corona-Teststationen am ZOB und Hauptbahnhof

Nach den Flughäfen plant Berlin nun auch an zwei der wichtigsten Fernreise-Bahnhöfe Corona-Teststationen. Am Donnerstag beging Gesundheitssenatorin Kalayci mit Partnern erstmals den Zentralen Omnibusbahnhof - auch der Hauptbahnhof soll folgen.

Die Berliner Gesundheitsverwaltung plant am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) eine Corona-Teststation einzurichten. Das bestätigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) dem rbb am Donnerstag am Rande einer ersten Vor-Ort-Begehung. "Wir haben gerade Reisezeit und wollen für Menschen, die aus Risikoländern kommen, hier direkt eine Testmöglichkeit schaffen", sagte Kalayci.

Die Station soll auf dem Parkplatz an der Soorstraße hinter dem ZOB entstehen und bereits in Kürze eröffnen. Man müsse noch auf konkrete Vorgaben des Bundes warten, sagte Kalayci dem rbb. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag gesagt, er werde "eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen".