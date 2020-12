Zahlreiche Demos für 30. Dezember in Berlin angemeldet

Gegner der Corona-Maßnahmen haben für Mittwoch in Berlin zu mehreren Kundgebungen aufgerufen. Im Gegensatz zu Silvester und dem Neujahrstag gilt für den 30. Dezember noch kein Versammlungsverbot in der Hauptstadt.

So sind unter anderem 10.000 Teilnehmer zu einer Demonstration vom Hauptbahnhof bis ans Nordufer im Wedding in die Nähe des Robert-Koch-Institutes angemeldet, wie ein Polizeisprecher am Montag dem Evangelischen Pressedienst sagte. Anmelder ist demnach eine Privatperson. Das Motto laute: "Feuerwerk der Gefühle. Vom Jahr der Rebellion zum Jahr der Freiheit."