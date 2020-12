Alle 220 Beschäftigten in den zwölf Rettungsdienststellen des Landkreises Dahme-Spreewald sollen eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung von bis zu 600 Euro erhalten. Das teilte der Sprecher des Landrats Stephan Loge (SPD) am Mittwoch mit. Die Prämie sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Johanniter-Unfall-Hilfe bereits am Dienstag in einem Anschreiben schriftlich zugesichert worden.