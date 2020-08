Wer ein Suchtproblem hat und sich in Berlin-Friedrichshain in das große Gebäude in der Frankfurter Allee 40 begibt, bleibt in der Regel für längere Zeit: Unter dem Dach des Drogentherapie-Zentrums gibt es eine Entzugsstation, eine Übergangseinrichtung, die Menschen aufnimmt, die auf einen Therapieplatz warten sowie ein betreutes Wohnprojekt für ehemalige Drogenabhängige.



"Um die 15 Klienten leben in der Regel hier," sagt Daniel Nasser, der Leiter des Zentrums. Auch in der Corona-Hochphase in diesem Frühjahr, was für sein Team besonders herausfordernd gewesen sei.