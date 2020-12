hajo Berlin Dienstag, 15.12.2020 | 19:18 Uhr

Ich verstehe den Sinn dieser App nicht. Ich müsste dort eingeben wenn ich positiv auf Corona getestet worden bin. Wenn dies der Fall ist muss ich mich in Quarantäne begeben. Also wieso noch die Eingabe in dieser App? Kann mich do sowieso keiner zu nahe kommen.