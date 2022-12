Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 14.12.2022 | 07:54 Uhr

Gerade am Oberleitungsbus zeigt sich die sprunghafte Entwicklung, die einer tatsächlich sinnvollen Elektromobilität entgegengebracht wurde: Im vorherigen Bundesgebiet haben nur Solingen und Esslingen als O-Bus-Systeme überlebt, in der DDR fuhren O-Busse nicht nur in Eberswalde (-Finow), sondern auch in Potsdam-Babelsberg, in Weimar, kurz vor Ende der Republik in Hoyerswerda, im Aufbau Suhl und Neubrandenburg. Kurzum: In Städten, in denen Schiene u. Oberleitung nicht lohnt, eine Oberleitung aber schon.



Potsdam-Babelsberg, Weimar, Hoyerswerda, im Aufbau Suhl und Neubrandenburg, sind Geschichte. Das war dem Gedanken geschuldet, alles vermeintlich Überflüssige und Teure abzubauen, was sich jetzt im Prinzip rächt.



Die Eberswalder haben Glück gehabt, die Anlagen sehen schöner aus, die Fahrleitungsmasten sind Zierde und Blickfang der Stadt, anstatt der vorherigen, recht martialischen Gestaltung. Das kann u. sollte "Schule" machen. Ob mit oder ohne Schiene im Zusammenhang.