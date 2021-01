Impfzentrum in Brandenburg an der Havel öffnet

Das siebte Brandenburger Corona-Impfzentrum öffnet am Dienstag in Brandenburg an der Havel. Das Impfzentrum befindet sich im "Stahlpalast", einer Veranstaltungshalle im Industriegebiet.

Der "Stahlpalast" sei für das Impfzentrum gewählt worden, weil er sehr viel Platz biete und gut mit privaten Pkw sowie öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sei, sagte Steffen Kirchner von den Johannitern dem rbb. Und: "Wir haben einen bekannten Ort gewählt, den die Brandenburger nicht suchen müssen und der auch für Externe sehr gut zu erreichen ist."



Bereits seit Sonntag können für das Impfzentrum Termine vereinbart werden. Anfang der Woche wurde die Terminvermittlung für die Brandenburger Impfzentren vorübergehend ausgesetzt, weil der Impfstoff knapp ist. Als Folge dieser Schwierigkeiten wurden Erst-Impfungen in den Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld in dieser und in der nächsten Woche abgesagt. Tausende Impftermine mussten umgebucht werden.

Möglich seien aber wieder Termine in Elsterwerda, Frankfurt (Oder), Oranienburg, Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Luckenwalde, Prenzlau und Kyritz, teilte die Kassenärztliche Vereinigung mit. Unter der Telefonnummer 116 117 können Menschen über 80 Jahre und Personal in medizinischen Einrichtungen mit Kontakt zu Covid-19-Patienten nun ihre Impfung vereinbaren.