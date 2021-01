Brandenburger Dienstag, 19.01.2021 | 14:52 Uhr

1. Spielt dieses Thema in der heutigen MPK auch eine Rolle?

2. Bis alle Freiwilligen geimpft sind haben wir voraussichtlich 2022. Was gedenkt man in BB bis dahin zu unternehmen?



Vermutlich wie bisher nichts, zumindest nichts was Geld kostet. Die Zahlen knallen durch die Decke, Menschen sterben (Tagesmeldung heute: 85 Brandenburgerinnen und Brandenburger), Vorschläge der Opposition zum Schutz von Risikogruppen werden abgeschmettert, eine im Frühjahr geforderte Konzeption von Risikogruppen gibt es immer noch nicht, vorsätzliche Coronaverstäße gegen Hochrisikogruppen werden vertuscht, Kliniken werden weiterhin privatisiert, man vertröstet nur noch auf den Impfstoff und macht nichts mehr.