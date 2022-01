Mehrere Berliner Clubs beteiligen sich zum Start in das neue Jahr an der Impfkampagne gegen das Coronavirus. Von Montag bis Sonntag werde jeweils von 10 bis 19 Uhr an wechselnden Orten geimpft, wie die Clubcommission als Dachorganisation mitteilte.

Am Montag und Dienstag wird demnach im Sage Beach geimpft, am Mittwoch im Klunkerkranich. Am Donnerstag und Freitag seien Impfungen im Mensch Meier geplant, am Wochenende im About Blank. Termine können online gebucht werden - als Impfstoff gibt es Biontech und Moderna.

Den Angaben zufolge können in dieser Woche bis zu 4.500 Menschen eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung bekommen.