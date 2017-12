Am Alexanderplatz und am Berliner Dom

Die Ermittler haben auf Grundlage der Geodaten des Smartphones von Amri ein Bewegungsprofil erstellt. Daraus ergibt sich, dass sowohl der Alexanderplatz sowie der Lustgarten am Berliner Dom mehrfach von Amri ins Auge gefasst worden waren. Das Smartphone war am Tatort gefunden worden, Amri hatte es Ende September 2016 gestohlen.

Der Attentäter Anis Amri hatte weit vor dem Anschlag am Breitscheidplatz weitere potenzielle Ziele in Berlin ausgekundschaftet. Das geht aus Vermerken des Bundeskriminalamts (BKA) hervor, die der rbb und die Berliner Morgenpost einsehen konnten. Zunächst hatte auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet.

Zudem fanden die Ermittler auf einem Klapp-Handy ein Bild, das ihn mit erhobenem rechten Zeigefinger am Alexanderplatz zeigt, dem sogenannten IS-Finger. Dieses Bild entstand am 11. Dezember 2015, im Hintergrund ist die Saturn-Filiale zu sehen. Dieses Bild hätten die Landeskriminalämter (LKA) Berlin und Nordrhein-Westfalen bereits im Februar 2016 entdecken können, weil das entsprechende Handy zu diesem Zeitpunkt beschlagnahmt wurde. Gründlich ausgewertet wurde es jedoch erst nach dem Anschlag vom BKA.

Aus den BKA-Vermerken geht hervor, dass Amri zwischen dem 2. Oktober und 19. Dezember viermal am Alexanderplatz gewesen war. Demnach zog Amri den Platz als Ziel in Betracht, weil "auf dem [Alexanderplatz] ebenfalls jedes Jahr Weihnachtsmarkt stattfindet und täglich große Menschenmengen unterwegs sind", so die Ermittler. Zudem fotografierte er den Alexanderplatz in dieser Zeit aus verschiedenen Perspektiven.

Am 26. November, wenige Wochen vor dem Anschlag, suchte Amri sowohl den Alexanderplatz als auch zum ersten Mal das weitere Umfeld des Friedrich-Krause-Ufers in Moabit auf. Offenbar um sich nach einem geeigneten Tatfahrzeug umzusehen, wie die Ermittler schlussfolgern. Die Auswertungen des Smartphones legen laut BKA nah, dass Amri "sich ab dem 28.11.2016 nahezu täglich am Friedrich-Krause-Ufer entlang bewegte." Dort kaperte er am Tag des Anschlags einen Lkw und erschoss den polnischen Fahrer Lukasz Urban.