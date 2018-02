28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage - so lange stand die Berliner Mauer. Am 5. Februar 2018 ist sie aber auch schon genauso lange schon weg. Auf dem Mauerstreifen ist seither viel passiert - in einer Großstadt und drumherum bleiben Freiflächen nicht lange ungenutzt.

Volontäre der electronic media school (ems) in Potsdam-Babelsberg haben Orte auf dem früheren Grenzstreifen aufgesucht, an denen jetzt junge Menschen leben, arbeiten, Spaß haben. Und sie haben geschaut, ob die Mauer dort noch zu spüren ist.