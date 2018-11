Zum bombastischen Klang von Richard Strauß' "Also sprach Zarathustra" hebt sich der Richtkranz am Rohbau in die Höhe, beim Richtfest für das erste "Typenhaus" der Berliner Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land. Architekt Frank Arnold hat hier, in der Schkeuditzer Straße 28-36 in Hellersdorf, 165 Wohnungen entworfen. "Es geht - fast im Sinne des gründerzeitlichen Bauens - darum, dass man gute und bewährte Grundrisse zu Modulen zusammenfügt", erklärt Arnold, "und relativ schnell in bestimmten städtebaulichen Situationen einsetzen kann."