Ulf Weigelt: Ein Arbeitnehmer kann nicht eigenständig entscheiden – auch wenn der Zweck ein guter ist – gegen 13 Uhr zur Auftaktkundgebung am Brandenburger Tor zu gehen. Er darf hierfür also nicht eigenmächtig den Arbeitsplatz verlassen. Hingehen geht nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Arbeitgebers – und die sollte man sich nach Möglichkeit schriftlich geben lassen.

Ja, das kann man machen. Eine unbezahlte Freistellung wäre das dann. Urlaub würde ich da eher nicht ins Spiel bringen, denn Urlaub ist ja ein ganzer Tag und die Demo dauert ja nicht so lang. Man könnte also erst einmal fragen, wie es mit einer unbezahlten Freistellung aussieht. Man kann auch über eine bezahlte Freistellung reden oder über den Abbau von Überstunden. Wer es ganz locker und entspannt haben möchte, der kann versuchen, sich für diesen Tag einen ganzen Urlaubstag zu nehmen.

Wer nah genug am Ort des Geschehens wohnt, kann aber einfach in seiner Mittagspause hingehen…

Wenn der Arbeitgeber einem erlaubt hat, zur Demo zu gehen, muss man die Fehlstunden dann nacharbeiten?

Im Arbeitsrecht gibt es ja den ehernen Grundsatz: Arbeitsleistung nur gegen Entgelt, beziehungsweise Entgelt nur gegen Arbeitsleistung. Das steht in einem sogenannten synallagmatischem Verhältnis. Das bedeutet: wer nicht arbeitet, demgegenüber besteht erst einmal auch keine Vergütungspflicht von der Arbeitgeberseite her. Das heißt, es sollte vorher mit dem Arbeitgeber abgeklärt werden, ob es sich bei der Zeit um eine umgangssprachlich so genannte unbezahlte Freistellung handelt. Oder ob dafür Überstunden genommen werden können oder ob der Arbeitgeber so großzügig ist, dafür die normale Arbeitszeit zu berechnen und auch zu vergüten.