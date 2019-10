Der Bundesnachrichtendienst (BND) ist offenbar in Besitz eines bislang unbekannten Drohvideos des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung (SZ)" zufolge soll die rund elf Sekunden lange Aufnahme im November 2016 entstanden sein, also nur wenige Wochen vor dem Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 mit zwölf Toten.