Interview | Dokumentation "Berlin 1945" - "Es war eine riesige, selbst organisierte Tragödie"

08.05.20 | 11:28 Uhr

Am Tag der Kapitulation lag Berlin in Trümmern. Vom Erleben und vom Alltag der Bewohner zur "Stunde Null" erzählt die Dokumentation "Berlin 1945 - Tagebuch einer Großstadt". Regisseur Volker Heise erklärt im Gespräch, warum er dabei auf Zeitzeugen verzichtet hat.



rbb: In Ihrer Fernsehdokumentation "Berlin 1945" lassen Sie Tagebücher sprechen, aber keine Historiker, keine Zeitzeugen, keine Erzählstimme. Warum haben Sie sich gegen all das entschieden? Volker Heise: Erinnerungen von Zeitzeugen haben generell immer die Tendenz, die Dinge anders zu sehen, als sie wahrscheinlich waren. Außerdem wollten wir eine gewisse Unmittelbarkeit erreichen. Dass man Menschen zuhört, die damals gelebt haben. Was haben sie zu sagen? Wie haben sie die Ereignisse damals gesehen? Wie haben sie sie eingeordnet? Und was haben Sie erlebt? Und wir wollten keinen Kommentar haben, denn wir wollten den Leuten nicht sagen, was sie denken oder fühlen sollen und sie in keine Richtung bringen.

Dokumentation Der Berliner Drehbuchautor und Regisseur Volker Heise recherchierte mit seinem Team in Archiven in der ganzen Welt für "Berlin 1945". Die Dokumentation erzählt aus den Blickwinkeln der Zeitgenossen - mit Hilfe von Tagebuchaufzeichnungen. Das rbb-Fernsehen zeigt "Berlin 1945" am 8. Mai um 20:15 Uhr



Und wenn Sie sagen: Berlinerinnen und Berliner, die damals in der Stadt gelebt haben, dann müssen Sie auch immer mit dazu sagen, dass 300.000, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Berlin gelebt haben. Dass es in Berlin Außenlager von Konzentrationslagern gab. Berlin war im April, Mai, Juni 1945 eine Stadt, in der unglaublich viele Nationen waren.

Nach was für Dokumenten haben Sie vor allem gesucht? Wir sind durch Archive gegangen, ich habe ein großes Team von Rechercheuren gehabt, und wir haben zusammen versucht, diese Tagebücher zu finden. Einige sind veröffentlicht, so wie das Tagebuch von Brigitte Eicke "Backfisch im Bombenkrieg". Aber es gab auch viele schöne Funde, die nie veröffentlicht worden sind, wie zum Beispiel die Briefe von Alice Löwenthal, einer untergetauchten Jüdin.

Es ist sehr selten, dass man Briefe oder überhaupt Dokumente von Juden oder Jüdinnnen hat, die untergetaucht sind. Da muss man in Museen, in Archive auf der ganzen Welt suchen. Wir haben in Moskau, Paris, in London und Washington recherchiert – auch nach Filmmaterial. Wir haben auf der ganzen Welt versucht, Material zu finden, weil wir multiperspektivisch erzählen wollten.

Es gibt in diesem Film viele Stimmen aus Briefen und Tagebüchern. Was für ein Bild ergibt diese Vielstimmigkeit über diese Zeit? Ich glaube, das ist eine riesige selbstorganisierte Tragödie. Diesen Zweiten Weltkrieg, und das Ende des Zweiten Weltkriegs, hat sich Berlin ja selbst angetan. Zwar ist die russische Armee gekommen, es sind alliierte Flugzeuge über die Stadt geflogen, haben Bomben abgeworfen, aber am Ende des Tages ist es eine riesige, selbst organisierte Tragödie. Mit Schuldigen, das muss man auch sagen. Ich hab immer geschwankt zwischen Erbarmen und Abscheu.

Es stellt sich bei solcherlei Dokumentationen immer die Frage von Verantwortung und Schuld. Wie sehr war das denn für Sie ein Thema - etwa bei so heiklen Themen wie Vergewaltigung von Kindern und Frauen durch russische Soldaten? Nicht nur russische Soldaten, auch französische und amerikanische Soldaten, das vergisst man gerne. Ich glaube, das muss man immer auch im Kontext miterzählen. Die russischen Soldaten kommen nach Deutschland, und die fragen sich: Was haben die Deutschen von uns gewollt? Hier sind die Straßen super, die Gutshöfe sind super in Schuss, die Leute sind reich und dick und haben Geld und haben was zu essen. Was wollten sie von uns? Die sind seit vier Jahren unterwegs, die haben keinen Fronturlaub gehabt und sind voller Wut. Und die meisten haben links und rechts ihre Freunde sterben sehen. Oder das Wüten der Deutschen in ihren Ländern erlebt. Man darf diese Wut nicht verschweigen oder unter den Tisch kehren. Es gab diese Vergewaltigungen, und sie waren massiv.

Erstaunlich ist, wieviel Filmmaterial und Bilder Sie gefunden haben. Existiert tatsächlich so viel filmisches Material aus der Zeit? Nein, eigentlich ist die Materiallage eher dünn. Sie müssen sich vorstellen: Die Deutschen haben ja nur bis März, April gedreht. Dann haben im Grunde genommen die Russen übernommen: Mit 38 Kameramänner haben sie den Sturm auf Berlin gedreht, weil sie das ihren Leuten als Trophäe zeigen wollten. Und dann kamen die Alliierten. Aber eigentlich waren im Juni alle schon wieder weg, denn dann drehte sich alles nur noch um den Krieg im Pazifik, und keiner interessierte sich mehr für Berlin. Wir haben alles, was es aus Berlin gibt, genommen und manchmal auch aus anderen Städten in Deutschland. Wenn wir dachten, das, was in dem Tagebuch über Berlin erzählt wird, passiert auch in Hamburg oder München, dann kann man auch mal ein Bild aus Hamburg oder München nehmen.

75 Jahre nach der Befreiung hat Berlins Kultursenator Klaus Lederer gefordert, dass der 8. Mai ein regulärer Feiertag wird. Was halten Sie von dem Vorschlag? Ich bin da gespalten. Ich bin dagegen zu sagen: Freuen wir uns, das war eine Befreiung. Es war eine Niederlage, die eine Befreiung war. Die Leute, die Tagebuch geschrieben haben damals, die meisten Berlinerinnen und Berliner haben es als Niederlage empfunden.

Also eher ein Gedenk- als ein Feiertag? Ja. Erinnern wir uns vielleicht eher daran, wie zerbrechlich unsere Stadt ist. Mir ist es oft so gegangen, wenn ich aus dem Schneideraum nach Hause gegangen bin und an Orten vorbeiging, deren Zerstörung ich gerade beigewohnt hatte: Da kriegt man schon ein Gefühl dafür, wie zerbrechlich so eine Stadt ist. Und wie wenig es braucht, um sie zu zerstören. Es ist ein verflucht zerbrechliches Gebilde.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Shelly Kupferberg, rbbKultur. Die Textfassung ist eine gekürzte und regdigierte Version. Das gesamte Gespräch können Sie hören, wenn Sie auf das Audiosymbol im Titelfoto klicken.

Als der Krieg in Berlin plötzlich zu Ende war

Bild: imago images Der Kampf um Berlin ist die letzte große Kampfhandlung des Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Soldaten bringen die Sowjets in Stellung. Ihnen gegenüber stehen etwa eine Million deutsche Soldaten, darunter Reste von Wehrmachtsarmeen, SS und der Volkssturm. Vom 16. April bis zum 2. Mai 1945 dauern die Kämpfe an.



Bild: dpa/Fine Art Images Die Schlacht an den Seelower Höhen im April 1945 eröffnet den Angriff auf Berlin. In vier Tagen, vom 16.- 19. April 1945, sterben nahe der brandenburgischen Stadt Seelow fast 50.000 Menschen: 33.000 russische und 12.000 deutsche Soldaten.

Bild: imago images/United Archives Dann rückt die Rote Armee nach Berlin vor. Fast zwei Millionen im zerstörten Berlin verbliebene und von täglichen Luft- und Artillerieangriffen zermürbte Einwohner suchen während der Kämpfe in Kellern und Bunkern Schutz.



Bild: dpa/GERMAN DOCUMENTARY FILM Adolf Hitler verleiht währenddessen noch Orden an halbwüchsige Jungen. In in den letzten Kriegstagen werden auf seinen Befehl ungezählte Zivilisten und Soldaten von Einsatzkommandos der Waffen-SS erschossen, wenn sie in Verdacht stehen, die deutsche Widerstandskraft zu schwächen.



Bild: imago images Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain: Durch verlustreiche Straßenkämpfe gelingt es den Rotarmisten, ins Stadtzentrum vorzudringen.



Bild: akg-images Mit Panzern rücken sowjetische Truppen am 30. April 1945 immer näher zum Reichstag vor.



Bild: akg-images Die sowjetische Armee stürmt den Reichstag. Wenige hundert Meter entfernt begeht Hitler in seinem Bunker Suizid.



Bild: dpa/Wladimir Grebnew Ein Rotarmist hisst die sowjetische Fahne auf dem Reichstag.



Bild: akg-images Das Viertel rund um die Gedächtniskirche: In Charlottenburg wird am 1. Mai erbittert weiter gekämpft.



Bild: imago images/United Archives International Berlin ist zerbombt. Doch Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter und Gauleiter von Berlin, hatte sich geweigert, eine Kapitulation zu unterschreiben. Am 1. Mai 1945 nimmt er sich gemeinsam mit seiner Frau das Leben. Zuvor ließen sie ihre sechs Kinder mit Zyankali ermorden.



Bild: dpa/arkivi Eine Rote-Armee-Einheit, die am 2. Mai das Haus des Rundfunks stürmt, findet das Gebäude völlig verlassen. Goebbels Propagandafunk - in den letzten Tagen "Kampfsender Berlin" genannt - wurde nach dem Abzug der letzten deutschen Soldaten von Rundfunkangehörigen bereits am 1. Mai kurz nach 23 Uhr beendet.

Bild: imago images/United Archives In den frühen Morgenstunden des 2. Mai 1945 fordert Helmuth Weidling, General und ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereiches Berlin, die Soldaten auf, sofort den Kampf einzustellen. "Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten." Die Wehrmachtsverbände der Stadt kapitulieren.



Bild: dpa/Fritz Eschen Die Russische Armee ordnet am 2. Mai 1945 die Einstellung des Feuers an. Plötzlich gibt es keine Bomber mehr. "Diese Stille war das erste, was den Menschen auffiel, als sie am 2. Mai 1945 in Berlin z.B. ins Freie kamen. Nachdem sie tagelang in Kellern in großer Enge hatten zubringen müssen", beschreibt der Historiker Volker Ullrich die Situation.

Die Schlacht um Berlin hat Hunderttausende Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet.

Bild: dpa Fünf Tage nach der Reichshauptstadt kapitulierte auch die deutsche Wehrmacht: Am frühen Morgen des 7. Mai unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl, Chef des Wehrmachtsführungsstabes, die bedingungslose Kapitulation im Hauptquartier der westlichen alliierten Streitkräfte im französischen Reims. Die Kapitulation sollte am 8. Mai um 23:01 Uhr in Kraft treten.



Bild: dpa/akg-images Ratifiziert wurde die Urkunde am frühen Morgen des 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst von den den Oberbefehlshabern der einzelnen Teilstreitkräfte. Hier unterzeichnet Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel für das Oberkommando der Wehrmacht und das Heer. Der Kieg in Europa war beendet. Heute ist in dem Gebäude das deutsch-russische Museum untergebracht. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen