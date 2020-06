Der Schriftzug ist einfach gehalten. Fettgedruckt, in knalligem Orange auf schwarzem Hintergrund. Das Design des Tweets erinnert viele Twitter-User an eine bekannte Porno-Webseite. Dazu der Text: "Berliner Pendler: Täglich 320.000 Mal rein und raus. Und kein bisschen Spaß beim Verkehr", twitterte die Berliner CDU am Donnerstag, um damit das Mobilitätskonzept der Hauptstadt zu kritisieren. Doch statt eine Diskussion über den Ausbau der Pendlerstrecken zwischen Berlin und Brandenburg in Gang zu setzen, hat die Partei damit erboste Kommentare provoziert.

Mario Czaja, selbst Mitglied der Berliner CDU-Fraktion, twitterte dazu am Freitag: "Diese Art der Kommunikation gehört für mich nicht mehr zum Wertekanon unserer Union. Nehmt das bitte zurück. Mobilitätskonzepte sollten ohne sexuelle Anspielungen überzeugend kommuniziert werden können."