Renner will in Neukölln für Bundestag kandidieren

Der ehemalige Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr für die SPD in Neukölln antreten. Die frühere Bezirksbürgermeisterin und heutige Familienministerin Franziska Giffey und der Kreisvorsitzende Severin Fischer hätten ihn um die Kandidatur gebeten, schrieb Renner am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite. "Sie würden gerne gemeinsam mit mir Wahlkampf machen und zusammen für Neuköllner Interessen kämpfen."



In dem Post räumt Renner ein, dass er noch kein richtiger Neuköllner sei, es in Neukölln jedoch um die Zukunft der Stadt Berlin gehe. Er wolle sich einsetzen für die Leute, "die sich von Job zu Job hangeln oder mit befristeten Verträgen als freie Mitarbeiter*innen leben müssen".

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte der gebürtige Berliner als Kandidat für Charlottenburg-Wilmersdorf den Einzug ins Parlament knapp verpasst. Dort tritt bei der nächsten Wahl Staatssekretärin Sawsan Chebli gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller an.