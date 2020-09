SirHenry Mittwoch, 23.09.2020 | 11:14 Uhr

Der Genesende will so schnell wie möglich zurück nach Russland, hat er verlauten lassen. Ob die Deutschen ihn so gern in Deutchland haben wollen, da habe ich meine Zweifel. Bisher wurde ja wenig in den hiesigen Qualitätsmedien über die teilweise bizarren rechten Einstellungen des Genesenden berichtet.