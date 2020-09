Cyberextremismus in Brandenburg

Brandenburgs Verfassungsschutz warnt vor einem wachsenden Einfluss von Rechtsextremisten im Internet.

Die Zahl der rechtsextremen Inhalte sei sprunghaft angestiegen, vor allem junge Menschen sollten so für die Ideen gewonnen werden, heißt es im Überblick "Cyberextremismus" des Verfassungsschutzes, der am Mittwoch in Potsdam vom Innenministerium veröffentlicht wurde.