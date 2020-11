Kathrin Herrmann ist neue Tierschutzbeauftragte in Berlin

Das Land Berlin hat seit November eine neue Tierschutzbeauftragte. Das teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Mittwoch mit. Kathrin Herrmann löst Diana Plange ab, die mittlerweile im Ruhestand ist.

Herrmann arbeitet seit mehr als 13 Jahren hauptberuflich im Tierschutz. Von 2007 bis 2017 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) tätig. Ihre Arbeit umfasste unter anderem die tierschutzrechtliche und wissenschaftliche Prüfung von Tierversuchsanträgen. Sie lehrt und forscht seit 2017 am Zentrum für Alternativen zu Tierversuchen der Johns Hopkins Universität in den USA. Herrmann ist Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzethik.