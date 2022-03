Zum Krieg in der Ukraine startet der neue ARD-Podcast "Alles ist anders – Krieg in Europa". Er beleuchtet die Hintergründe des Krieges und beschäftigt sich mit seiner Entstehung, mit politischen Positionen und den Auswirkungen des Konflikts, wie Host Alexander Moskovic im Interview erzählt.

Wir erleben eine Zeitenwende, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Alles ist anders – in Europa, der Welt und für eine junge Generation, die sich seit Jahrzehnten sicher gefühlt hat. Auf einmal ist Krieg. Wir alle erleben gerade Angst, Unsicherheit, Beklemmung. Durch diese Zeit will ein neuer Podcast der ARD begleiten, der diese Woche gestartet ist.

rbb: Die Sender berichten ja kaum über etwas anderes derzeit als über den Krieg in der Ukraine. Was soll und was kann denn da der neue Podcast darüber hinaus bieten?

Alexander Moskovic: Genau da setzen wir an. Wir haben auch selbst gemerkt: Im Moment gibt es so viele Schlagzeilen und so viele Push-Nachrichten in den ganzen Apps - man kommt gar nicht mehr hinterher. Deshalb haben wir überlegt, noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir wollen Hintergründe erklären. Wir wollen uns einzelne Puzzleteile aus diesem ganzen Konflikt, aus diesem Krieg, rauspicken und wirklich uns die Zeit nehmen, um darüber zu sprechen. Wir recherchieren, wir sprechen mit Leuten vor Ort mit dem Ziel, dass dieser Konflikt auch für die Menschen verständlich ist, die noch nicht diese Hintergründe kennen. Man muss einfach ein Hintergrundwissen haben, um aktuelle Ereignisse einordnen zu können. Und da setzen wir an.

Woher nehmen Sie denn Ihre Informationen? Welche Kontakte haben Sie da?

Wir haben natürlich ganz viele Kontakte. Wir sprechen zum einen mit Leuten vor Ort in der Ukraine, in Russland und im Grenzgebiet. Wir sprechen in ganz vielen Menschen hier in der Community. Ich zum Beispiel komme aus einer großen russischsprachigen Community, habe selbst einen russischen Hintergrund, habe auch Freunde, Verwandte in der Ukraine. Wir versuchen, ganz viele Perspektiven zu sammeln. Wie sehen die Menschen in Russland diesen Konflikt? Wie sehen die Menschen in der Ukraine diesen Konflikt? Und welche Spannungen gibt es da auch innerhalb von Familien? Manche Familien sind da sehr gespalten, habe ich in den letzten Tagen mitbekommen. Und wir versuchen sozusagen den Blick aus der sehr großen russischsprachigen Community, die hier in Deutschland lebt, abzubilden, aber auch mit Experten zu sprechen und Einordnung zu bieten - ohne jetzt auf die ganz aktuellen Ereignisse immer einzugehen. Das gibt es ja schon sehr viele Angebote.