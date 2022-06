Die Berliner SPD wählt an diesem Sonntag ihr Führungsteam neu. Zittern müssen die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh nicht. Beim Reizthema A100 könnte die Partei dem Führungsduo aber in die Parade fahren. Von Jan Menzel

Nach einer langen Corona-Pause treffen sich die Berliner Sozialdemokraten am nächsten Wochenende wieder zu einem Parteitag in Präsenz. Das Führungsduo Giffey und Saleh muss nicht um seine Wiederwahl fürchten. Offen ist, wer mehr Rückhalt hat. Von Dorit Knieling und Jan Menzel

Doch Giffey vermeidet - anders als Wowereit - klare Kante und legt sich nicht auf ein eindeutiges "Ja" oder "Nein" in der Autobahn-Frage fest. Stattdessen verweist sie darauf, was die SPD bei ihrem letzten Parteitag beschlossen hat. "Wir wollen zu dieser Frage noch mal in die Bürgerbeteiligung gehen und wir wollen die Stadtgesellschaft dazu befragen." In der nächsten Zeit stehe ohnehin keine Entscheidung an. Schließlich sehe der Koalitionsvertrag vor, dass Berlin in dieser Legislaturperiode nichts unternehme, um die A100 gen Friedrichshain zu verlängern.

Dem Parteinachwuchs Jusos ist das zu halbherzig und viele Sozialdemokarten besonders in der Innenstadt wollen da auch nicht mehr mitgehen. So stellen die Genossen aus Friedrichshain-Kreuzberg einen Antrag mit dem Titel "Keine weitere Planung für 17. Bauabschnitt der A 100" zur Abstimmung. Andere wie Mathias Schulz, stellvertretender SPD-Kreischef in Mitte, haben die zahlreichen Beispiele für Stau und Verkehrsprobleme vor Augen. "Der Bezirk Mitte kennt das Ende von Autobahnen", sagt Schulz mit Blick auf die A100, die mehr oder minder abrupt in der Seestraße endet. Diese Erfahrung zeige, dass "mehr Straßen nicht zu weniger sondern zu mehr Autoverkehr führen und keine Entlastung bringen".