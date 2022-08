Statt für Unterricht werden Lehrkräfte in Berlin für andere Zwecke eingesetzt - und fehlen dann an Schulen. Sie geben Seminare oder kümmern sich um Studierende. Während die einen diese Priorisierung kritisieren, sagen andere, dass sie notwenig sei. Von Franziska Hoppen

Trotz des hohen Bedarfs an Lehrkräften werden in Berlin etliche Lehrerinnen und Lehrer von ihren Schulen für andere Zwecke abgeordnet und für tausende Stunden pro Jahr vom Unterricht freigestellt. Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der bildungspolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion, Katharina Günther-Wünsch hervor, die dem rbb exklusiv vorliegt.

Auf den ersten Blick erstaunen die Zahlen: Nach Angaben der Bildungsverwaltung wurden Lehrkräfte in den vergangenen fünf Schuljahren im Schnitt mehr als 7.000 Stunden pro Jahr ganz oder teilweise freigestellt, um als Seminarleiter oder -leiterin zu arbeiten – also um angehende Lehrkräfte auszubilden. Das entspricht rund 260 Vollzeitstellen, die in Berlin pro Schuljahr zunächst fehlen. Für Fort-, und Weiterbildungen wurden mehr als 4.300 Stunden pro Schuljahr freigestellt, was circa 160 Stellen entspricht.

Und die Liste geht weiter: Mit durchschnittlich etwas mehr als 800 Stunden wurden Lehrkräfte für den Dienst in Beratungs-, und Unterstützungszentren freigestellt. Für Tätigkeiten in der Schulpsychologie fielen rund 760 Stunden an. Darüber hinaus schlagen Schulinspektionen mit jährlich rund 300 Stunden zu Buche. Dabei wird die Qualität von Schulen durch eine Außenansicht bewertet. Für Arbeit in der Bildungsverwaltung wurden durchschnittlich fast 160 Lehrkräfte abgeordnet. Dort helfen sie zum Beispiel bei der Umsetzung zentraler Prüfungen wie dem Abitur. Rund 30 Lehrkräfte wurden pro Jahr abgeordnet, um an Hochschulen tätig zu sein.