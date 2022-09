In der Debatte um Entlastungen angesichts exorbitant hoher Energiepreise hat die Linke in Berlin einen neuen Vorschlag auf den Tisch gelegt: Sie fordert einen "Stromschutzschirm" für Kunden der Stadtwerke. Rund 40.000 Menschen bezögen mittlerweile ihren Ökostrom von den Berliner Stadtwerken, sagte die Linke-Fraktionsvorsitzende Anne Helm am Samstag auf einem Landesparteitag. "Normalerweise würden im Oktober wegen der explodierenden Strompreise die Erhöhungsschreiben rausgehen. Der Gewinn der Stadtwerke macht es möglich, dass die Preise nicht erhöht werden müssen."

Schubert, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken ist, regte auch einen Mietendeckel in Deutschland an - schließlich seien die Mieten vielerorts ebenfalls Preistreiber. Sie wiederholte außerdem die Forderung ihrer Partei nach einem gesetzlichen Schutz von Mietern vor Kündigungen oder Gas- und Stromsperren, wenn sie ihre Energiekosten nicht mehr stemmen könnten.

Die Linke erwartet wegen der hohen Energiepreise einen "heißen Herbst" auf Deutschlands Straßen und will sich an den Demonstrationen aktiv beteiligen. Dabei wolle sich die Partei klar vom rechten Rand abgrenzen, der die Sorgen und Nöte vieler Menschen für seine Zwecke nutzen wolle, sagten Schirdewan und Schubert.

Trotz der steigenden Preise befürwortet die große Mehrheit der Berliner die Sanktionen gegen Russland. Unter den Bürgern mit Nähe zu den Grünen ist die Zustimmung am höchsten, am niedrigsten bei Anhängern von AfD und Linke. Alle Grafiken des BerlinTrends September.

Schirdewan schätzte die aktuelle gesellschaftliche Situation als hochexplosiv ein. "Genau daran wollen rechte Kräfte andocken. Rechte Kräfte wollen eine Energiepreis-Pegida auf die Straße bringen und mit ihren Scheinlösungen in Deutschland die Menschen für sich gewinnen." Vor diesem Hintergrund trage die Linke besondere Verantwortung. "Unsere Politik und unser berechtigter Protest muss deshalb immer auch ein demokratisches Angebot an die Menschen unterbreiten."

Soziale Proteste und Regierungsbeteiligung seien kein Gegensatz, sagte Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) dazu. "Denn so selbstverständlich, wie wir beim heißen Herbst mitmischen, so selbstverständlich holen wir in der Landesregierung so viel wie möglich an sozialer Gerechtigkeit und Freiheit heraus." In Berlin regieren SPD, Grüne und Linke zusammen.

Der Umgang mit den Folgen der Energiekrise war der Schwerpunkt des Parteitags. Die Delegierten beschlossen zudem, dass der Linke-Landesverband Berlin eine Doppelspitze bekommen soll. Momentan ist Schubert alleinige Parteivorsitzende. Der Parteivorstand wird im nächsten Februar neu gewählt.

Sendung: rbb24 Abendschau, 24.09.2022, 19:30 Uhr