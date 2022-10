Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt am Donnerstag, ob die Richterin und ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann in den Ruhestand versetzt wird. Die 58-Jährige saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag und kehrte danach in den Berliner Justizdienst zurück. Aus diesem will sie die Senatsverwaltung für Justiz nun "im Interesse der Rechtspflege" in den Ruhestand versetzen.