Giffey sieht Berlin bei Geflüchteten an Belastungsgrenze

So 23.10.22 | 10:40 Uhr

Berlin kann nach Einschätzung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey kaum noch Flüchtlinge aufnehmen. Gerade Berlin als Hauptanziehungspunkt habe seine Kapazitäten nahezu ausgeschöpft, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag".

So seien 340.000 Ukrainer in Berlin erstversorgt worden und 100.000 hätten ihren Wohnsitz inzwischen in der Hauptstadt. Giffey sagte, man brauche dringend weitere Immobilien des Bundes, um Menschen gut unterzubringen.

Außerdem sei mehr finanzielle Unterstützung und eine gerechte Verteilung von Geflüchteten im gesamten Bundesgebiet nötig.