Mecki Berlin Samstag, 12.11.2022 | 19:18 Uhr

Solidarität? Die Parole "umverteilen - von oben nach unten" hört sich eher nach zwangsweiser Umverteilung an.

Klar, es geht ja um KlassenKAMPF!



Wissen die mit dem Plakat "Löhne rauf - Preise runter" wovon bei niedrigen Preisen, also auch niedrigen Einnahmen, die steigenden Löhne bezahlt werden sollen?



Die mit den feuchten sozialistischen Träumen vom "reichen" Kapitalisten sollten erstmal ein - noch so kleines Unternehmen - gründen, damit sie erkennen, dass sich Löhne und Preise die Waage halten müssen, damit der Laden dauerhaft läuft.

Und, dass man als "Chef" nicht automatisch zum Ausbeuter wird, sondern ein gewisses Maß an "Gewinnen" braucht, um ins Geschäft zu investieren oder für Krisenzeiten - wie jetzt - Rücklagen zu bilden!