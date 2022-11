Nur noch 55 Prozent der Rettungswagen erreichen ihr Ziel in Berlin innerhalb von zehn Minuten. Der Rechnungshof fordert deshalb mehr Ressourcen für die Feuerwehr. Kritik von den Prüfern gibt es auch für die schleppende Digitalisierung der Schulen.

Bei der Berliner Feuerwehr sind dringend Veränderungen notwendig. Das stellt der Berliner Rechnungshof in seinem Jahresbericht für 2022 fest, der am Mittwoch vorgestellt wird. Demnach erreichen die Rettungswagen nur in rund 55 Prozent der Fälle ihren Einsatzort innerhalb von zehn Minuten.

Begründet sei das schlechte Abschneiden unter anderem in der wachsenden Zahl der Einsätze, die von 2010 bis 2019 um 44 Prozent gestiegen seien. Damit die Berliner Feuerwehr die Bürgerinnen und Bürger ausreichend schützen kann, seien mehr Rettungswagen, Noteinsatzfahrzeuge und 1.000 zusätzliche Dienstkräfte notwendig.

Zudem hat der Berliner Rechnungshof untersucht, wie sich die Feuerwehr besser organisieren könnte. Insgesamt würden die Dienstkräfte fast 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für weitere Aufgaben neben den Einsätzen nutzen, zum Beispiel die Reinigung der Rettungswagen.