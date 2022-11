Karsten Berlin Dienstag, 22.11.2022 | 12:16 Uhr

Danke CDU! Die Arbeitslosen sind selber schuld an ihrer Situation. Ich soll für meine spätere Rente was sparen, das ist kein Vermögen!!!! So was können Leute beschließen, die niemals Bürgergeld bekommen und damit niemals in diese Situation. Diese Leute sind so was von der Realität entfernt.