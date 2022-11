hdittmar Berlin Dienstag, 29.11.2022 | 15:16 Uhr



Prima, dann am besten gleich der Jahreszeit angemessen loslegen: Abschaffen der Tradition, sich Nadelbaumleichen ins Wohnzimmer zu stellen und die Auflage schaffen, statt “Bäume in Legebatterie” zu züchten, ökologisch nachhaltigen Wald zu pflanzen.



Ich kann und möchte es gerne immer wieder wiederholen: es MUSS jeder Mensch bei sich selbst anfangen. Und nicht immer rummeckern. mit dem Zeigefinger auf “die anderen” zeigen und denken, “die” müssen. Mit die dann immer gerne Politik gemeint.

Die sind aber auch nur unsere Stellvertreter, manchmal eher Fußabtreter.



Also auf geht’s, Schluss mit dem ganzen Weihnachtszirkus.