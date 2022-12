Das Berliner Behindertenparlament (BBP) soll am Wochenende zum ersten Mal im Abgeordnetenhaus zusammenkommen. Parlamentspräsident Dennis Buchner (SPD) eröffnet die Veranstaltung am Samstagvormittag im Plenarsaal, wo sonst die Abgeordneten debattieren und Gesetze beschließen.

In der Sitzung können Berlinerinnen und Berliner mit Behinderungen in einer Fragestunde ihre Anliegen an den Senat formulieren. Es wird auch eine Aktuelle Stunde geben - so wie bei Plenarsitzungen üblich. Anschließend sollen Anträge an die Landespolitik diskutiert und beschlossen werden.