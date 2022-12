Die Lage in den Berliner Kinderkliniken ist angespannt, erste Kinder wurden in Brandenburger Krankenhäusern untergebracht. Die Charité will nun einen Überblick über die verfügbaren Kapazitäten erstellen.

Zuvor hatten mehrere Kinderärzteverbände in einem Brandbrief an die Gesundheitssenatorin vor "unverantwortbaren Zuständen" in den Kinderarztpraxen sowie in den Krankenhäusern gewarnt. Schon jetzt gebe es Tage, "in denen in keiner der Berliner Kinderkliniken mehr ein freies Bett zu finden ist und Eltern für ihr Neugeborenes keine/n Kinder- und Jugendarzt/-ärztin finden", heißt es in dem Schreiben, das dem rbb vorliegt. Wegen der schlechten Versorgungslage kämen Kinder in Berlin schon jetzt zu Schaden. "Wir sehen die Gesundheit und auch das Leben unserer Kinder und Jugendlichen massiv bedroht", schrieben Vertreter der Berliner Gesellschaft für Pädiatrie, des Berufsverbandes der Kinderärzte, des Verbandes der leitenden Kinder- und Jugendärzte sowie der Initiative Berliner Kinderkliniken.

Die Verbände kritisierten auch Gesundheitssenatorin Ulrike Gote direkt. Obwohl sie schon lange auf die prekäre Lage aufmerksam machten, habe sich bisher "wenig bis gar nichts getan." Trotz mehrfacher Anfragen sei Gote bislang nicht zu einem persönlichen Gespräch bereit gewesen.