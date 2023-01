Nach Angaben des Betriebsrats am Standort Wilmersdorfer Straße soll das Karstadt-Warenhaus dort in einem Jahr geschlossen werden, ohne dass es für die etwa 110 Mitarbeitenden eine Weiterbeschäftigungs-Perspektive gebe. In einer Absichtserklärung („Letter of Intent“/LOI) mit dem Senat hatte Signa 2020 für die Wilmersdorfer Straße erklärt, angestrebt werde eine Standortsicherung "für mindestens zehn Jahre". Allerdings ist Signa nicht Eigentümerin des Geländes und der Mietvertrag soll nicht verlängert werden.

In der rot-grün-roten Koalition wächst der Unmut über das Agieren des österreichischen Signa-Konzerns in Berlin. Nach Berichten über nicht eingehaltene Zusagen des Mutterkonzerns der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof fordern Fachpolitiker Konsequenzen - bis hin zur Aufkündigung der Zusammenarbeit.

Die Linke wirft Signa vor, nie daran interessiert gewesen zu sein, Standort- und Arbeitsplatzversprechen in der Wilmersdorfer Straße und anderen Berliner Warenhäusern einzuhalten. Es sei Signa-Gründer René Benko nur darum gegangen, sich mit "Erpressung" die Unterstützung des Senats für große Signa-Bauprojekte am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm und am Hermannplatz zu sichern. Katalin Gennburg, Sprecherin für Stadtentwicklung der Linkspartei, fordert deshalb, "die Zusammenarbeit mit Signa einzustellen". Die Bauvorhaben sollten sofort gestoppt werden.

Skepsis auch bei der SPD, deren Stadtentwicklungssprecher Mathias Schulz betont: "Der Letter of Intent ist ein Gesamtpaket mit vielen Standorten, wo alle Zusagen eingehalten werden müssen, weil sich natürlich nur dann auch der Senat an die Zusagen zu halten hat."

In der Absichtserklärung hatte Signa 2020 zudem Investitionen von 45 Millionen Euro in vier Berliner Standorte versprochen. Julian Schwarze, Sprecher der Grünen-Fraktion für Stadtentwicklung, sagt, diese Investitionen seien bisher nicht getätigt worden: "Dementsprechend ist der Letter of Intent durch Signa gebrochen." Deshalb gehörten jetzt alle Projekte auf den Prüfstand, so Schwarze.