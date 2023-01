Do 19.01.23 | 09:18 Uhr

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erhält das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) werde ihr die Auszeichnung am Montag im Auftrag des Bundespräsidenten aushändigen, teilte die Senatskanzlei am Donnerstag mit.

"In bewundernswerter Weise gibt Margot Friedländer Zeugnis von ihrem Leben, von der Verfolgung im nationalsozialistischen Berlin, vom Schicksal ihrer Familie und vom Holocaust", sagte die Regierende Bürgermeisterin laut Mitteilung. Ihre "authentische und entschlossene Stimme mahnt uns daran, dass es an uns allen liegt, dass es ein für alle Mal beim 'Nie wieder!' bleibt", so Giffey weiter.