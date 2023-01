Der Senat will am Dienstag den früheren DDR-Oppositionellen Frank Ebert als neuen Beauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin vorschlagen. Das erfuhr der rbb aus Berliner Regierungskreisen. Wenn das Abgeordnetenhaus zustimmt, wird der 52-jährige Ebert Nachfolger von Tom Sello (65), der den Posten im November 2017 übernommen hatte und nun in den Ruhestand geht.