Die Berliner Bildungsverwaltung will frühere Sprachtests für vierjährige Kinder, die keine Kita besuchen. Wie gut sie Deutsch sprechen, solle zwei Monate schneller als bisher festgestellt werden, sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Mittwoch dem rbb.



Der Deutschtest soll demnach von November auf September vorgezogen werden, knapp zwei Jahre vor der Einschulung. Dann soll festgestellt werden, ob Nicht-Kita-Kinder noch Deutsch lernen müssen.



Wenn das der Fall ist, soll es für ihre Familien zum früheren Zeitpunkt leichter werden, eine Kita für sie zu finden, wo sie im Alltag Deutsch sprechen. Denn in diesem Zeitraum hätten Kitas mehr Platz für die Kinder, sagte Bildungssenatorin Busse. Im Sommer wechseln Kinder in die Schule, sodass in den Kitas Plätze frei werden.