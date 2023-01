Ein Single-Haushalt ohne Kinder dürfte also maximal 33.600 Euro Jahreseinkommen brutto zur Verfügung haben, um die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für Alleinerziehende mit einem Kind liegt die Grenze bei 46.480 Euro, für eine Familie mit zwei Kindern bei 76.160 Euro. Auch Wohngemeinschaften sind antragsberechtigt: Bei zwei Personen im Haushalt liegt die Einkommensgrenze bei 45.080 Euro. Dem Härtefallfonds stehen über den Nachtragshaushalt zunächst 20 Millionen Euro zur Verfügung. Die Summe könne aber auch erhöht werden, so Kipping.

Eingereicht werden müssen den Angaben zufolge neben der Androhung einer Sperre und der Erklärung, dass man die Kosten nicht aus eigener Kraft begleichen kann, auch Daten zum Haushalt selbst sowie eine Kopie der Meldebescheinigung und eines Personaldokuments. Das bewilligte Geld wird direkt an den jeweiligen Energieversorger überwiesen. Das soll auch Missbrauch verhindern, so Kipping.



Die Hilfe kann nur ein Mal in Anspruch genommen werden und ist an die Bedingung geknüpft, eine Energieschuldenberatung in Anspruch zu nehmen. Wer Hilfe mit dem Onlineverfahren braucht, kann sich laut Sozialverwaltung sowohl an die Beratungsstellen als auch an die Behördenhotline 115 wenden. Zudem können die städtischen Bibliotheken genutzt werden, um dort den Antrag online auszufüllen.