Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine halten sich in Berlin rund 60.000 Geflüchtete aus den Kriegsgebieten auf. Darunter verfügten 50.000 mittlerweile über Aufenthaltstitel, sagte Berlins Sozialministerin Katja Kipping (Linke) am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung.

Insgesamt habe Berlin seit dem 24. Februar als eine Art Drehkreuz 360.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge erstversorgt. Viele seien dann an andere Orte in Deutschland und Europa weitergereist.



Zwischenzeitlich kursierten in den vergangenen Monaten höhere Schätzungen zur Zahl der in Berlin lebenden Geflüchteten aus der Ukraine. Etliche Menschen seien inzwischen trotz des Kriegs wieder in ihre Heimat zurückgekehrt oder an andere Orte weitergereist, so Kipping.